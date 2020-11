Violenza sulle donne, numeri e storie di una piaga sociale (Di domenica 22 novembre 2020) Il 25 novembre, si celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne. I numeri sono da piaga sociale: tre donne su dieci hanno subito vessazioni. E in troppe ancora non denunciano. Picchiate tra le mura domestiche, violentate per strada, vittime di cyber bullismo. donne vittime di violenze fisiche e sessuali, persecuzione e stalking. Uccise dalla Violenza dei loro compagni. Una giornata, quella del 25 novembre, destinata ad essere una data simbolo per far riflettere collettivamente sulla gravità di un fenomeno che non accenna ad arrestarsi. La crescita del fenomeno è capillare in tutto lo stivale, senza distinzione tra Nord e Sud, con un’unica differenza che dal centro nord ci sono più organizzazioni di aiuto rispetto ... Leggi su ildenaro (Di domenica 22 novembre 2020) Il 25 novembre, si celebra la Giornata Internazionale contro la. Isono da: tresu dieci hanno subito vessazioni. E in troppe ancora non denunciano. Picchiate tra le mura domestiche, violentate per strada, vittime di cyber bullismo.vittime di violenze fisiche e sessuali, persecuzione e stalking. Uccise dalladei loro compagni. Una giornata, quella del 25 novembre, destinata ad essere una data simbolo per far riflettere collettivamente sulla gravità di un fenomeno che non accenna ad arrestarsi. La crescita del fenomeno è capillare in tutto lo stivale, senza distinzione tra Nord e Sud, con un’unica differenza che dal centro nord ci sono più organizzazioni di aiuto rispetto ...

Lenzuoli bianchi su ogni balcone. La città diventa uno dei punti di riferimento più importanti in provincia. Tante le iniziative di sensibilizzazione in programma ...

Giornata contro la violenza sulle Donne, a S. Teresa il libro di Laura Toscano

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne che si celebra il 25 novembre, l’Amministrazione comunale di Santa Teresa ha organizzato la presentazione del libro “Anna Robi ...

