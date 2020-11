Rudy Zerbi in mutande, cos’è successo durante Tu si que vales? (Di domenica 22 novembre 2020) Momento davvero esilarante durante la semifinale di Tu si que vales: Rudy Zerbi in mutande incredibilmente, cos’è avvenuto? Ancora una serata divertente e ricca di colpi di scena durante la semifinale di Tu Sì Que vales. Così c’è stato un episodio davvero suggestivo con Rudy Zerbi che si è spogliato rimanendo soltanto in mutande. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 22 novembre 2020) Momento davvero esilarantela semifinale di Tu si queinincredibilmente,avvenuto? Ancora una serata divertente e ricca di colpi di scenala semifinale di Tu Sì Que. Così c’è stato un episodio davvero suggestivo conche si è spogliato rimanendo soltanto in. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AmiciUfficiale : Per il prof Rudy Zerbi è importante che Leonardo tiri fuori la sua personalità con 'Tu non mi basti mai'! Per voi c… - AmiciUfficiale : Fate sentire tutto il vostro calore alla nuova professoressa di canto Arisa! Sarà un anno pazzesco al fianco di Rud… - trash_italiano : Anche quest'anno Rudy Zerbi rischia le gomme bucate dell'auto. Tradizioni che non muoiono mai. #Amici20 - folklvore : @SUNFLLOVERSS @hugmenowzayn ma se è stempiato, ce lo ritroviamo pelato tipo rudy zerbi tra qualche anno - Raphaelbog : @bogmarnie Quello è Rudy Zerbi. -