Pos nelle chiese | nel Cremonese la carità si fa col bancomat

AGI - Un pos per le offerte per garantire le distanze anti Covid e raccogliere denaro per la chiesa. Dalla messa di questa mattina a Cicognara (Cremona) la Diocesi ha dato il via al progetto carità con bancomat e carte di credito installando un bussolotto per le offerte con cui si puo' scegliere a chi fare donazioni. Tre le opzioni possibili: versamenti alla comunita', alle opere di carita' o alla caritas o all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero. Il progetto è sperimentale come ha spiegato la diocesi in un video pubblicato sul sito istituzionale. "Così - è stato spiegato - osserviamo le norme anti covid e ci mettiamo al riparo dai malintenzionati che visitano le nostre chiese".

