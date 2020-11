Massimiliano Morra: “Adua non ha detto tutta la verità” (Di domenica 22 novembre 2020) Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip da poco più di una settimana Massimiliano Morra ha cominciato il suo giro nei vari talk televisivi ma anche radiofonici. L’attore ha rivelato di aver visto alcuni video di Adua del Vesco, riprese dove la finta ex fidanzata parla di lui non bene e questo a suo avviso ha condizionato l’opinione che gli altri inquilini si sono fatti sul suo conto. A Casa Chi Morra ha parlato ancora una volta di Adua, di esserle stato vicino ma soprattutto di essere contento d’averla rivista anche se sapere che lei non ha detto tutta la verità sul loro rapporto non gli è piaciuto: “Sono uscito in puntata come un mostro. Certo, l’ho corteggiata assiduamente perché mi piaceva molto, si riferiva a questo quando diceva che ‘le avevo fatto del male’, ma lei non ha voluto mai ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 22 novembre 2020) Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip da poco più di una settimanaha cominciato il suo giro nei vari talk televisivi ma anche radiofonici. L’attore ha rivelato di aver visto alcuni video di Adua del Vesco, riprese dove la finta ex fidanzata parla di lui non bene e questo a suo avviso ha condizionato l’opinione che gli altri inquilini si sono fatti sul suo conto. A Casa Chiha parlato ancora una volta di Adua, di esserle stato vicino ma soprattutto di essere contento d’averla rivista anche se sapere che lei non hala verità sul loro rapporto non gli è piaciuto: “Sono uscito in puntata come un mostro. Certo, l’ho corteggiata assiduamente perché mi piaceva molto, si riferiva a questo quando diceva che ‘le avevo fatto del male’, ma lei non ha voluto mai ...

