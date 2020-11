Maltempo: ancora allerta rossa a Crotone dopo il nubifragio di ieri (Di domenica 22 novembre 2020) Resta ancora l’allerta rossa per tutto il Centro Sud e in particolare per la città di Crotone, colpita ieri da un violento nubifragio che ha allagato strade, negozi e case. Un centinaio sono le famiglie sfollate e ospitate in diverse strutture turistiche. Preoccupazione per l’ingrossamento del fiume Esaro A dare maggiore preoccupazione è l’ingrossamento del fiume Esaro che già in passato, nell’ottobre di ventidue anni fa, era esondato causando vittime e danni. I tecnici stanno monitorando e tenendo sotto controllo il fiume che attraversa appunto alcuni quartieri di Crotone, come fondo Gesù e San Francesco, zone interessate dal nubifragio del ’96. Le numerose piogge hanno ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 22 novembre 2020) Restal’per tutto il Centro Sud e in particolare per la città di, colpitada un violentoche ha allagato strade, negozi e case. Un centinaio sono le famiglie sfollate e ospitate in diverse strutture turistiche. Preoccupazione per l’ingmento del fiume Esaro A dare maggiore preoccupazione è l’ingmento del fiume Esaro che già in passato, nell’ottobre di ventidue anni fa, era esondato causando vittime e danni. I tecnici stanno monitorando e tenendo sotto controllo il fiume che attraversa appunto alcuni quartdi, come fondo Gesù e San Francesco, zone interessate daldel ’96. Le numerose piogge hanno ...

