Lungo il sentiero con la fiala di cianuro (Di domenica 22 novembre 2020) Nascosta la vecchia utilitaria nei pressi di un antico e fatiscente rudere, aveva imboccato il tratturo che l'avrebbe portato sull'obiettivo, come si diceva nel suo gergo. Era circa mezzo secolo che ... Leggi su gazzettadiparma (Di domenica 22 novembre 2020) Nascosta la vecchia utilitaria nei pressi di un antico e fatiscente rudere, aveva imboccato il tratturo che l'avrebbe portato sull'obiettivo, come si diceva nel suo gergo. Era circa mezzo secolo che ...

growin_up : @albertoinfelise @gioveron Ricordo una gita in val d'ayas verso io rifugio mezzalama. Almeno 30 anni fa (azzz...).… - LaValsassina : Questo sentiero parte dal Rifugio Antonietta al Pialeral e, passando per il Bivacco Riva Girani, conduce in vetta a… - chiccomassetti : RT @TouringClub: Sette mesi di cammino lungo il Sentiero Italia: ecco il primo docufilm di Va' Sentiero - Mercoledì 25 novembre appuntament… - tourismexpert2 : Il primo docufilm di Va' Sentiero: 7 mesi di cammino lungo il Sentiero Italia - robertocesari : RT @TouringClub: Sette mesi di cammino lungo il Sentiero Italia: ecco il primo docufilm di Va' Sentiero - Mercoledì 25 novembre appuntament… -

Ultime Notizie dalla rete : Lungo sentiero Infortuni in montagna: due escursioniste ferite Il Giornale di Vicenza Cade con la mountain bike sul Monte Lonzina, il Soccorso Alpino lo trasporta per 500 metri fino all'ambulanza

TEOLO. Alle 14 di domenica il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per un uomo che, perso il controllo della propria mountain bike, era caduto a terra lungo un sentiero del Monte Lonzina, sui Co ...

Cade con la mountain bike lungo i sentieri dei Colli Euganei: la sua domenica termina all'ospedale

Intervenuto il soccorso alpino: il 54enne, caduto sul Monte Lonzina, è stato stabilizzato e trasportato per 500 metri fino alla strada ...

TEOLO. Alle 14 di domenica il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per un uomo che, perso il controllo della propria mountain bike, era caduto a terra lungo un sentiero del Monte Lonzina, sui Co ...Intervenuto il soccorso alpino: il 54enne, caduto sul Monte Lonzina, è stato stabilizzato e trasportato per 500 metri fino alla strada ...