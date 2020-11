Live-Non è la d’Urso, caso Genovese: parolacce in diretta, la reazione di Barbara (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel talk della rete ammiraglia Mediaset, durante il dibattito sul caso di Alberto Genovese, sono volati paroloni in studio. La conduttrice campana riporta l'ordine L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel talk della rete ammiraglia Mediaset, durante il dibattito suldi Alberto, sono volati paroloni in studio. La conduttrice campana riporta l'ordine L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Noiconsalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO TORNA DA BARBARA D’URSO! ++ ?? IN DIRETTA ORE 21.15 circa > “Live - non è la d’Urso” (Ca… - fanpage : 'Solo il #vaccino non basterà'. Parla Maria Rosaria Capobianchi, la scienziata che isolò il #Covid19 - LegaSalvini : Salvini a Berlusconi: 'Non perdiamo tempo a litigare' - alice_peruginii : comunque a guardare la live di vale, lele, cecia e cami me so tajata ahahahahah, ve amo. mi avete migliorato la gio… - arwxen : @MyBabyMark5 certe volte in playback e altre in live, sinceramente non ti so dire da cosa dipende però fanno un po' l'uno e l'altro -