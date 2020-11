LA FESTA E’ FINITA! E’ TEMPO DI PROSCIUGARE LA PALUDE

Leggi su databaseitalia

(Di domenica 22 novembre 2020) “Liberare il Kraken”segna la finedel Partito Democratico “Ciò che i Democratici hanno appena fatto è stato farsi smascherare completamente per il furto elettorale più sfacciato di sempre. Non hanno nemmeno provato a nasconderlo. Hanno lasciato prove ovunque. Non c’è mai stato un piano così ambizioso per rubare una vittoria schiacciante all’avversario, MAI! E a loro non sembra importare che il Team Trump stia per farli sparire . Sono completamente all’oscuro di come la forza delle prove e la quantità di prove schiaccianti incrimineranno molti. Quando le prove concrete saranno viste dal popolo americano, chiederanno che il Partito Democratico venga chiuso. Davvero, i Democratici hanno fatto questo furto trasparente CON QUESTO SCOPO?!?! “ – Analista dell’intelligence e ufficiale militare statunitense Pochissime persone capiscono davvero cosa è successo durante il ciclo ...