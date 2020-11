Il Sassuolo è primo in classifica, ma non chiamatelo miracolo (Di domenica 22 novembre 2020) Il Sassuolo è primo in classifica dopo otto giornate. Una domenica storica per la squadra di De Zerbi e per il gioiellino costruito negli anni da Giorgio Squinzi un’eccellenza italiana, un uomo che ha sempre avuto visione. Un gioiellino portato avanti dai figli. Per sapere se si tratta di un primato definitivo, o soltanto questione di ore, bisognerà attendere Napoli-Milan. Se il Milan dovesse vincere al san Paolo, il Sassuolo resterebbe secondo. Altrimenti il 22 novembre sarà per sempre una data storica a Sassuolo. La squadra neroverde ha vinto 2-0 a Verona contro la squadra di Juric. Un gol per tempo: Boga e Berardi. È ovviamente un grande successo di Roberto De Zerbi che ha costruito una squadra che sta seguendo le orme dell’Atalanta. Non è un miracolo. È un’opera di ingegno, frutto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 novembre 2020) Ilindopo otto giornate. Una domenica storica per la squadra di De Zerbi e per il gioiellino costruito negli anni da Giorgio Squinzi un’eccellenza italiana, un uomo che ha sempre avuto visione. Un gioiellino portato avanti dai figli. Per sapere se si tratta di un primato definitivo, o soltanto questione di ore, bisognerà attendere Napoli-Milan. Se il Milan dovesse vincere al san Paolo, ilresterebbe secondo. Altrimenti il 22 novembre sarà per sempre una data storica a. La squadra neroverde ha vinto 2-0 a Verona contro la squadra di Juric. Un gol per tempo: Boga e Berardi. È ovviamente un grande successo di Roberto De Zerbi che ha costruito una squadra che sta seguendo le orme dell’Atalanta. Non è un. È un’opera di ingegno, frutto ...

