Ibrahimovic: "A Bonera ho detto di stare tranquillo, ci penso io" (Di domenica 22 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sky Sport nel prepartita di Napoli-Milan: "Sto bene, tutto il gruppo sta bene. Ho avuto qualche giorno libero, sono tornato a lavorare, poi è uscita questa cosa col mister e il suo staff. Ho seguito il ritmo che seguo normalmente.Pioli? Manca tanto, siamo in contatto tutti i giorni, parla con la squadra durante gli allenamenti e dopo, ci dà i feedback come se fosse là. Bonera ha fatto un gran lavoro, una situazione nuova per lui ma lo conoscono bene tutti i giocatori. Ha preparato molto bene la partita. Ogni tanto gli dico di stare tranquillo, c'è Ibra, ci penso io". Foto: Twitter ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

