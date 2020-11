Gilles Rocca vince Ballando con le Stelle 2020 (gallery)

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 22 novembre 2020) La finale dicon ledi ieri, 21 novembre, in onda su Rai1, ha visto trionfare l’ex calciatore e attoree la bella ballerina Lucrezia Lando, una coppia affiatata che ha avuto un percorso in continua crescita, dimostrando talento e affiatamento. Nella prima manchee Lucrezia hanno ballato una Rumba sulle note del brano A te di Jovanotti, conquistando però solamente 41 punti, meno di altri colleghi che aspiravano al titolo finale, ma superando comunque il turno. Nella seconda manche la coppia è riuscita a battere i fortissimi Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, giocandosi poi la terza manche, che l’ha visto scendere in pista contro la coppia Alessandra Mussolini-Samuel Peron e la coppia Paolo Conticini-Veera Kinnunen. A sopravvivere alla sfida a ...