Enrico Mattei | uno statista per la “terza via italiana”

(Di domenica 22 novembre 2020) Roma, 22 nov – La sfida perduta, saggio di Giorgio Galli del 1976, è probabilmente più significativo sull’attività di. Il politologo si basa in parte su Il cane a sei zampe.e l’Eni, libro di Dow Votaw dato alle stampe due anni prima, ma amplia la prospettiva con significative considerazioni che sono fondamentali per la comprensione della stessa storia della nostra nazione. L’ambigua “resistenza” diGalli non consideraun semplice dirigente, ma un vero e proprio ”imprenditore e uomo di Stato” che finisce per riaffermare, a livello istituzionale, una cultura economico-politica di tipo fascista (Galli 1976, p. 38). Il politologo milanese si sofferma susquadrista nelle Marche poi militante fascista e sulpartigiano ...