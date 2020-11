Covid, le regole nelle terapie intensive: precedenza a chi può sopravvivere (Di domenica 22 novembre 2020) Elaborati dall'Iss alcuni criteri in un protocollo da osservare per i medici, in particolare gli anestesisti, nel caso in cui dovessero trovarsi a scegliere chi ricoverare prima in terapia intensive. ... Leggi su globalist (Di domenica 22 novembre 2020) Elaborati dall'Iss alcuni criteri in un protocollo da osservare per i medici, in particolare gli anestesisti, nel caso in cui dovessero trovarsi a scegliere chi ricoverare prima in terapia. ...

ZZiliani : Col Covid. Con gli spalti vuoti. Con le regole del calcio anche se è pallanuoto. Con il giudice sportivo che se muo… - RegioneER : #coronavirus, @RegioneER pronta per lo STOCCAGGIO dei VACCINI. DISPONIBILI A INIZIO ANNO. Destinati in via priorita… - Agenzia_Ansa : #Natale che verrà. Ecco le regole per shopping, cenone e parenti #COVID-19 #ANSA - MMarinox : @Corriere Purtroppo il Covid non distingue gli imbecilli irresponsabili, anarchici e privi di buon senso da chi inv… - genesdegenes : RT @ferrandomau: Intanto in #zonaarancione,la #Destra schiava delle lobby delle #armi e della #caccia si industria a cambiare le norme x co… -