Coronavirus, screening di massa in Alto Adige: scende la percentuale dei positivi (Di domenica 22 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 22 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

SkyTG24 : 'La sospensione degli screening per 2-3 mesi ha dato un fermo a una delle azioni più forti contro il tumore, ovvero… - MedicalScitech : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, screening di massa in Alto Adige: positivo solo l'1% #altoadige - MediasetTgcom24 : Coronavirus, screening di massa in Alto Adige: positivo solo l'1% #altoadige - positanonews : Coronavirus, riunione in Campania e prima verifica su screening scuola, lunedì si decide per la riapertura tra le… - GDS_it : Coronavirus, continua la campagna di screening a #Trapani -