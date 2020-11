Coronavirus | Macron | “Martedì annuncerò allentamenti | niente è peggio dell’incertezza”

Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Macron: 'Pronto ad annunciare allentamenti, ma il lockdown resta' #francia - StaserasolounTG : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Macron: 'Pronto ad annunciare allentamenti, ma il lockdown resta' #francia - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Macron: 'Pronto ad annunciare allentamenti, ma il lockdown resta' #francia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Macron: 'Pronto ad annunciare allentamenti, ma il lockdown resta' #francia - fanpage : Macron non annuncerà la fine del #lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Macron

TGCOM

Si conclude oggi il summit del G20 organizzato per la prima volta in videoconferenza. Ieri, 21 novembre, i capi di Stato del G20 hanno ...Lo ha anticipato il presidente Emmanuel Macron in vista del suo discorso previsto martedì alle 20. "Niente è peggio dell'incertezza e l'impressione di una tristezza senza fine", ha detto. "Abbiamo ...