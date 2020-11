Comincia il test di EMUI 11 per Huawei Mate 20: la beta ha appena esordito (Di domenica 22 novembre 2020) Arrivano oggi 22 novembre le prime informazioni ufficiali e concrete per gli utenti che da tempo puntavano a mettere le mani sulla prima beta di EMUI 11 per Huawei Mate 20. Dopo la fase di reclutamento avviata ad inizio mese, come vi ho riportato con un altro articolo, questa domenica abbiamo la conferma ufficiale che il test sia partito per gli utenti che hanno deciso di partecipare al programma. Un dettaglio non di poco conto, se pensiamo che qui si parla di prodotti lanciati sul mercato poco più di due anni fa. Cosa ci dice la prima beta di EMUI 11 per Huawei Mate 20 Anche in questo frangente, anticipazioni importanti sulla beta di EMUI 11 per Huawei Mate 20 ... Leggi su optimagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Arrivano oggi 22 novembre le prime informazioni ufficiali e concrete per gli utenti che da tempo puntavano a mettere le mani sulla primadi11 per20. Dopo la fase di reclutamento avviata ad inizio mese, come vi ho riportato con un altro articolo, questa domenica abbiamo la conferma ufficiale che ilsia partito per gli utenti che hanno deciso di partecipare al programma. Un dettaglio non di poco conto, se pensiamo che qui si parla di prodotti lanciati sul mercato poco più di due anni fa. Cosa ci dice la primadi11 per20 Anche in questo frangente, anticipazioni importanti sulladi11 per20 ...

AMaREOnlus : RT @Regione_Abruzzo: #coronavirus Accordo con @FederfarmaITA e @ASSOFARM. Dal 30 novembre test sierologici in tutte le #farmacie abruzzesi.… - MonicaPetrella_ : RT @Regione_Abruzzo: #coronavirus Accordo con @FederfarmaITA e @ASSOFARM. Dal 30 novembre test sierologici in tutte le #farmacie abruzzesi.… - CRI_Abruzzo : RT @Regione_Abruzzo: #coronavirus Accordo con @FederfarmaITA e @ASSOFARM. Dal 30 novembre test sierologici in tutte le #farmacie abruzzesi.… - thomasschael : RT @Regione_Abruzzo: #coronavirus Accordo con @FederfarmaITA e @ASSOFARM. Dal 30 novembre test sierologici in tutte le #farmacie abruzzesi.… - COVIDbot_ITA : RT @Regione_Abruzzo: #coronavirus Accordo con @FederfarmaITA e @ASSOFARM. Dal 30 novembre test sierologici in tutte le #farmacie abruzzesi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Comincia test Coronavirus, comincia il terzo giorno di screening. Quasi 270mila residenti testati, positivi all'1% il Dolomiti Gazebo esterni e a pagamento: oggi anche nel Lazio partono i test Covid nelle farmacie

Partono oggi i test rapidi per la rilevazione del coronavirus in farmacia. Forse. Perché la regione, che ha ieri annunciato dopo mesi di trattative che oggi sarebbero iniziati i rilevamenti, in realtà ...

Tag "test nelle farmacie"

Dopo Emilia Romagna, Umbria, Piemonte e province autonome di Trento e Bolzano, anche nel Lazio si potranno fare i tamponi sierologici o antigenici senza bisogno di ricetta. Ma si comincia con qualche ...

Partono oggi i test rapidi per la rilevazione del coronavirus in farmacia. Forse. Perché la regione, che ha ieri annunciato dopo mesi di trattative che oggi sarebbero iniziati i rilevamenti, in realtà ...Dopo Emilia Romagna, Umbria, Piemonte e province autonome di Trento e Bolzano, anche nel Lazio si potranno fare i tamponi sierologici o antigenici senza bisogno di ricetta. Ma si comincia con qualche ...