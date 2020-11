Tra poco in Calabria si vota ma il centrodestra preferisce parlare di Morra (Di sabato 21 novembre 2020) Possiamo tornare al punto, gentilmente? Perché l’arresto di Mimmo Tallini e il quadro indiziario che emerge dall’ordinanza del gip Giulio De Gregorio (che ha accolto la richiesta della Direzione distruttale antimafia di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri) disegna un contesto, al di là di quello che dirà l’eventuale processo, su cui varrebbe la pena riflettere. Perché ora sotto la lente dei Ros ci sono anche le comunali di Catanzaro del 2017, le politiche del 2018 e le elezioni regionali del 2020. Nelle carte di legge del Consorzio Farma Italia e della collegata Farmaeko che sono tenute in pugno dalla cosca Grande Aracri di Cutro, nate e subito fallite, come immagine di una regione in cui la malapianta continua a raccogliere frutti. “Tutto ciò avverrà – scrive il gip De Gregorio – perché l’enorme profittabilità prospettata inizialmente non era riferita a particolari capacità ... Leggi su tpi (Di sabato 21 novembre 2020) Possiamo tornare al punto, gentilmente? Perché l’arresto di Mimmo Tallini e il quadro indiziario che emerge dall’ordinanza del gip Giulio De Gregorio (che ha accolto la richiesta della Direzione distruttale antimafia di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri) disegna un contesto, al di là di quello che dirà l’eventuale processo, su cui varrebbe la pena riflettere. Perché ora sotto la lente dei Ros ci sono anche le comunali di Catanzaro del 2017, le politiche del 2018 e le elezioni regionali del 2020. Nelle carte di legge del Consorzio Farma Italia e della collegata Farmaeko che sono tenute in pugno dalla cosca Grande Aracri di Cutro, nate e subito fallite, come immagine di una regione in cui la malapianta continua a raccogliere frutti. “Tutto ciò avverrà – scrive il gip De Gregorio – perché l’enorme profittabilità prospettata inizialmente non era riferita a particolari capacità ...

Ultime Notizie dalla rete : Tra poco Tra poco in Calabria si vota ma il centrodestra preferisce parlare di Morra TPI Vorreste usare il controller di Xbox Series X su iPhone e iPad? Tra poco si potrà fare

Presto sarà possibile utilizzare il controller di Xbox Series X anche sui dispositivi di Apple come iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Grillo, Di Maio e il piano criminale cinese

Grillo sapeva dell’epidemia di Covid 19 già a dicembre dello scorso anno. Tanto da presentarsi in una conferenza stampa con la mascherina. Nostradamus impallidirebbe davanti a cotanta preveggenza. Ma ...

