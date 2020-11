Tottenham | Mourinho | “Bello essere in testa Felice dei progressi”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 novembre 2020) “E’ una bella sensazioneinma forse domani saremo di nuovo secondi e onestamente non sarebbe un problema per me, sono giàdei. Queste le dichiarazioni di Josè, tecnico del, capolista in Premier League almeno per una sera dopo la vittoria per 2-0 sul Manchester City di Guardiola. “La gente non può aspettarsi unin lotta per il titolo dopo una sola stagione – continua il tecnico portoghese, arrivato un anno fa per sostituire Pochettino – Non stiamo lottando per il titolo, stiamo solo lottando per vincere ogni partita anche se arriveranno anche le sconfitte e i pareggi. Di sicuro stasera farà una bella cena, mi guarderò Atletico-Barcellona e dormirò come un angioletto. Nessun problema se domani il Leicester ...