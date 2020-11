Tale e Quale Show, Carlo Conti torna in studio per la finale ma confessa: “Mi manca un po’ il fiato” (Di sabato 21 novembre 2020) C’era molta attesa per il ritorno in studio di Carlo Conti. Giorgio Panariello a FqMagazine l’aveva anticipato: “L’ho sentito al telefono, mi ha detto che verrà”. Così è stato. Ad inizio puntata Conti ha finto di essere collegato da casa per poi apparire sul palco. “Ci siamo, sono tornato in studio per Tale e Quale Show, la grande finale. – ha esordito il conduttore – Grazie per il grande affetto che mi avete dimostrato: è un onore e un piacere essere tornato in questo studio. Non potevo mancare per l’ultima puntata, nonostante le mille disavventure e il periodo un po’ particolare, diciamo così”. Carlo Conti a fine ottobre aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) C’era molta attesa per il ritorno indi. Giorgio Panariello a FqMagazine l’aveva anticipato: “L’ho sentito al telefono, mi ha detto che verrà”. Così è stato. Ad inizio puntataha finto di essere collegato da casa per poi apparire sul palco. “Ci siamo, sonoto inper, la grande. – ha esordito il conduttore – Grazie per il grande affetto che mi avete dimostrato: è un onore e un piacere essereto in questo. Non potevore per l’ultima puntata, nonostante le mille disavventure e il periodo un po’ particolare, diciamo così”.a fine ottobre aveva ...

