Spazio | Esa | Copernicus Sentinel-6 su rampa | tutto pronto per lancio 3

(Adnkronos) - Tre minuti dopo il lancio, dopo aver protetto il satellite mentre il razzo viaggiava attraverso l'atmosfera, l'ogiva del veicolo di lancio verrà separata e spinta via. Quindi a 8 minuti dal lancio ci sarà l'interruzione del motore Stage-II (Seco1). Bisognerà aspettare 53 minuti dal lancio per il primo riavvio Stage-II (Ses2) per un'accensione di 15 secondi, seguito dall'interruzione del motore Stage-II (Seco2). Quando l'orologio segnerà 58 minuti post lancio, avverrà la separazione del satellite dal veicolo di lancio, mentre 1 ora e 7 minuti dal lift off il satellite comincerà la fase di dispiegamento dei pannelli solari. Ad 1 ora e 33 minuti è atteso quindi il primo contatto pianificato per il downlink della telemetria satellitare alle stazioni in Alaska.

Dallo spazio agli oceani: una nuova “sentinella” per mappare il livello dei mari

Sentinel-6 è il primo di due satelliti gemelli che forniranno dati e misurazioni sul livello degli oceani: ogni 10 giorni mapperà il 95% degli oceani liberi da ghiaccio e trasmetterà i suoi dati a met ...

