Serie A, tutti i giocatori contagiati squadra per squadra: chi non può giocare causa Covid-19 (Di sabato 21 novembre 2020) La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con i giocatori di Serie A che ovviamente non sono esenti dal Covid-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casi squadra per squadra. Il regolamento della Lega di Serie A è uguale a quello della Uefa: con 13 giocatori, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può giocare. Se una squadra ha 10 casi di positività in una settimana, come successo al Genoa, può chiedere il ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con idiA che ovviamente non sono esenti dal-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casiper. Il regolamento della Lega diA è uguale a quello della Uefa: con 13, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può. Se unaha 10 casi di positività in una settimana, come successo al Genoa, può chiedere il ...

acmilan : Sit back, relax and enjoy the goals of our #SerieATIM top scorer since 2017: @hakanc10 ??? Any favourites? Dal… - acmilan : Let’s relive our joint-top scorer's Serie A goals from 2017 to date: Franck Kessie ??? Dall'estate 2017 fino ad… - FratellidItalia : ?? 'Di Maio e i tunisini': l'inizio di una nuova serie! Ma possibile che lo prendano tutti in giro? #BastaSbarchi, c… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: FANTACALCIO - ?? Aumentano i positivi al #coronavirus in #SerieA ?? Tutti gli indisponibili causa #Covid19 ?? https://t.co… - AnnaGDato : RT @GiuliaCiarapix: ?? RACCONTAMI, EDITORE ?? Serie di dirette IG per chiacchierare con gli editori e raccontare i loro libri: qual è la filo… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tutti Ultime notizie Serie C Girone A: tutti gli aggiornamenti Juventus News 24 Serie A in tv e streaming, dove vedere Juve-Cagliari, Inter-Torino, Napoli-Milan e le altre partite del weekend

Al via sabato 21 novembre l'ottava giornata di campionato, che si potrà seguire tra Sky e Dazn: la programmazione ...

Serie A, rischio rinvio per Crotone-Lazio: la situazione

Calabria messa in ginocchio dal maltempo, Crotone non fa eccezione. Si valuta il rinvio del match contro i biancocelesti.

Al via sabato 21 novembre l'ottava giornata di campionato, che si potrà seguire tra Sky e Dazn: la programmazione ...Calabria messa in ginocchio dal maltempo, Crotone non fa eccezione. Si valuta il rinvio del match contro i biancocelesti.