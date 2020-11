Ryanair rimborsa i biglietti con un voucher ma non potrebbe farlo L’Enac a Open | «Deve poter scegliere il viaggiatore»

Leggi su open.online

(Di sabato 21 novembre 2020)esserci un po’ di confusione in casao, forse, i vertici della nota compagnia aerea irlandese non hanno ancora letto con attenzione le direttive del(Ente nazionale per l’aviazione civile). Qualche giorno fa, infatti, abbiamo provato a chiedere il rimborso in denaro per un volo programmato da Milano a Catania per il prossimo 30 novembre, non avendo alcun motivo valido per partire (dunque salute, lavoro o necessità), in base all’ultimo Dpcm anti-Coronavirus. La risposta diè stata che, sì, è possibile avere un rimborso ma solo con un. Peccato che la legge non dica questo. E sono tanti coloro che, in questi giorni, stanno inviando segnalazioni alle associazioni dei consumatori. «Rimborsiamo solo con» Nella chat di assistenza, ...