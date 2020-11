Processo ‘Aemilia’, Iaquinta rischia il carcere: la Procura chiede conferma condanne per Vincenzo e il padre Giuseppe (Di sabato 21 novembre 2020) Vincenzo Iaquinta rischia il carcere.L’ex attaccante di Udinese e Juventus, che il 9 Luglio 2006 alzava la Coppa del Mondo sotto il cielo di Berlino, continua a difendersi con le unghie e con i denti per evitare un triste epilogo al Processo "Aemilia" - iniziato nel 2015 -, il più grande mai celebrato al Nord-Italia per quanto riguarda la 'mafia' calabrese, ovvero la 'ndrangheta', che vede lo stesso ex bomber accusato di aver lasciato nella disponibilità del padre Giuseppe, armi illegittimamente detenute e munizioni. A cinque anni di distanza Iaquinta continua a dichiararsi innocente e a chiedere il rilascio dal papà incarcerato a Voghera.Il pm della Dda Beatrice Ronchi, ieri nelle vesti di sostituito Procuratore ... Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020)il.L’ex attaccante di Udinese e Juventus, che il 9 Luglio 2006 alzava la Coppa del Mondo sotto il cielo di Berlino, continua a difendersi con le unghie e con i denti per evitare un triste epilogo al"Aemilia" - iniziato nel 2015 -, il più grande mai celebrato al Nord-Italia per quanto riguarda la 'mafia' calabrese, ovvero la 'ndrangheta', che vede lo stesso ex bomber accusato di aver lasciato nella disponibilità del, armi illegittimamente detenute e munizioni. A cinque anni di distanzacontinua a dichiararsi innocente e are il rilascio dal papà incarcerato a Voghera.Il pm della Dda Beatrice Ronchi, ieri nelle vesti di sostituitotore ...

Mediagol : Processo 'Aemilia', Iaquinta rischia il carcere: la Procura chiede conferma condanne per Vincenzo e il padre Giusep… - alemaggiani : @crialicata @PMO_W In effetti in Emilia si sono trovati benissimo con l ndrangheta Il processo Aemilia lo dimostra.… - jacopogiliberto : RT @wganapini: Da Cutro a Reggio #AEmilia:la colonizzazione di ‘ndrangheta in Emilia Romagna -