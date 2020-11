Paolo Conticini e Veera Kinnunen – Quick – Video – Ballando con le Stelle 2020 (Di sabato 21 novembre 2020) Paolo Conticini e Veera Kinnunen sono la terza coppia ad affrontare la terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. La scorsa settimana, il concorrente ha affrontato una nuova sfida e ha parlato un po’ di più della sua famiglia. “Sono timido, cerco di affrontare le cose con una corazza che mi porto dietro”, dice nella clip settimanale. Paolo Conticini è riuscito a lasciarsi andare nel corso della competizione e anche se sempre con il sorriso, ha rivelato di essere tristissimo. “Sono entrato in un modo e poi ho sentito il bisogno di mettermi in discussione”, ammette. Data la sua incapacità di esprimere ciò che sente, ha deciso di scrivere una lettera per la maestra e leggergliela in un faccia a faccia. Paolo ... Leggi su giornal (Di sabato 21 novembre 2020)sono la terza coppia ad affrontare la terza puntata dicon le. La scorsa settimana, il concorrente ha affrontato una nuova sfida e ha parlato un po’ di più della sua famiglia. “Sono timido, cerco di affrontare le cose con una corazza che mi porto dietro”, dice nella clip settimanale.è riuscito a lasciarsi andare nel corso della competizione e anche se sempre con il sorriso, ha rivelato di essere tristissimo. “Sono entrato in un modo e poi ho sentito il bisogno di mettermi in discussione”, ammette. Data la sua incapacità di esprimere ciò che sente, ha deciso di scrivere una lettera per la maestra e leggergliela in un faccia a faccia....

