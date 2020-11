Narice otturata? basta riscaldare il naso

Leggi su improntaunika

(Di sabato 21 novembre 2020) Alessandro Nunziati Si fa presto a dire raffreddore. In realtà, quando ilsi ostruisce, all’origine potrebbero esserci altre cause. Ilchiuso, o congestione nasale, non è un disturbo grave né pericoloso, ma sicuramente è molto fastidioso. Si verifica quando la mucosa nasale si gonfia, riducendo o impedendo di conseguenza la normale respirazione. Ilsi Impronta Unika.