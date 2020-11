Mauro Corona lancia una bomba, Franco Di Mare: ” … usa me per danneggiare Bianca Berlinguer … “ (Di sabato 21 novembre 2020) Mauro Corona a CartaBianca non tornerà più e questa è una certezza. A rimanerci male, oltre allo stesso Corona, anche Bianca Berlinguer che, nonostante sia stata chiamata “gallina” dallo scrittore, molto presto ha deciso di perdonarlo, di accettare le sue scuse che Corona le ha fatto in tantissime occasioni e di volerlo ancora con lei nel programma. Ma non c’è stato nulla da fare perché il direttore di Rai tre, Franco di Mare si è mostrato irremovibile. A nulla sono serviti i due tapiri consegnati a Franco di Mare da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia né, tantomeno, la bruttissimi figura che Striscia ha fatto fare a Di Mare quando l’ha messo di fronte all’evidenza ... Leggi su baritalianews (Di sabato 21 novembre 2020)a Cartanon tornerà più e questa è una certezza. A rimanerci male, oltre allo stesso, ancheche, nonostante sia stata chiamata “gallina” dallo scrittore, molto presto ha deciso di perdonarlo, di accettare le sue scuse chele ha fatto in tantissime occasioni e di volerlo ancora con lei nel programma. Ma non c’è stato nulla da fare perché il direttore di Rai tre,disi è mostrato irremovibile. A nulla sono serviti i due tapiri consegnati adida Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia né, tantomeno, la bruttissimi figura che Striscia ha fatto fare a Diquando l’ha messo di fronte all’evidenza ...

BuonaSvolta : @petergomezblog Ricordo che per una parola a cavolo di Mauro #Corona la RAI non l ha fatto più partecipare alla t… - _DAGOSPIA_ : MAURO CORONA: BIANCA BERLINGUER MI HA PERDONATO DOPO LE SCUSE, MA IN RAI QUALCUNO VOLEVA DIVIDERCI… - mgrazia1961 : 21 novembre #giornatadellalbero Vedi, noi siamo come alberi. Siamo vicini e a volte non ci tocchiamo, però le punt… - Ggbdibe : @AlfonsoFuggetta @LaStampa Uno dei vantaggi di vivere all’estero: non ho la più pallida idea di chi sia questo Mauro Corona - Libero_official : 'Ti leggo l'sms che mi ha mandato'. Mauro #Corona contro il direttore di Raitre: 'Colpisce me per danneggiare la… -