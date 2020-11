Maria De Filippi | la confessione di Raffaella Mennoia | “Maestrina e saputella…”

Leggi su meteoweek

(Di sabato 21 novembre 2020) Squadra che vince non si cambia. Lo sanno beneDeche sono una delle coppie più affiatate e vincenti del piccolo schermo. A differenza di quanto si possa pensare, però, dal principio sembra non sia stato tutto rose e fiori. Ecco quanto dichiarato in merito dalla storica autrice.L'articolo proviene da www.meteoweek.com.