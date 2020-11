LIVE Nadal-Medvedev 1-0, ATP Finals DIRETTA: si parte a Londra! (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Nessun problema al servizio per il russo. 40-15 Grande punto lungolinea di Nadal con il diritto. 30-0 Splendido rovescio diagonale stretto del russo. 15-0 Accelera Medvedev con il diritto. 1-0 Nadal varia il ritmo e vince il primo game. 40-30 Attacca Nadal alla prima chance: diritto vincente in diagonale. 30-30 Il #2 al mondo sbatte di nuovo contro il muro del russo. 30-15 Buona prima dell’iberico. 15-15 Demi-volée superlativa di Nadal sul rovescio sui piedi del russo. 0-15 Largo il rovescio di Nadal che non tiene lo scambio contro il diritto del russo. 0-0 Si parte a Londra! Batte lo spagnolo. INIZIO PRIMO SET 21.17 Dominic Thiem ha ottenuto l’atto conclusivo a Londra ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Nessun problema al servizio per il russo. 40-15 Grande punto lungolinea dicon il diritto. 30-0 Splendido rovescio diagonale stretto del russo. 15-0 Acceleracon il diritto. 1-0varia il ritmo e vince il primo game. 40-30 Attaccaalla prima chance: diritto vincente in diagonale. 30-30 Il #2 al mondo sbatte di nuovo contro il muro del russo. 30-15 Buona prima dell’iberico. 15-15 Demi-volée superlativa disul rovescio sui piedi del russo. 0-15 Largo il rovescio diche non tiene lo scambio contro il diritto del russo. 0-0 SiBatte lo spagnolo. INIZIO PRIMO SET 21.17 Dominic Thiem ha ottenuto l’atto conclusivo a Londra ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATPFinals Tutto pronto per la seconda #semifinale, quella tra #Nadal e #Medvedev. Chi vince… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Finals 2020 - Chi raggiungerà in finale Dominic Thiem? Al via la seconda semifinale a Londra tra… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATPFinals #Thiem vola in #finale superando #Djokovic 7-5 6-7 7-6, rimontando dallo 0-4 mel… - SSportNetwork : #Tennis #ATPFinals Tutto pronto per la prima #semifinale, che vedrà #Djokovic affrontare #Thiem. In serata #Medvedev contro #Nadal. #live - RSIsport : ?????? Oggi live alla RSI (LA2 e streaming): ?????? 15h00 Tennis: ATP Finals, semifinali Thiem ???? - ???? Djokovic… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Nadal LIVE Nadal-Medvedev, ATP Finals DIRETTA: semifinale da brividi, il russo ci crede OA Sport LIVE Nadal-Medvedev, ATP Finals DIRETTA: semifinale da brividi, il russo ci crede

Rafael Nadal ha ottenuto la sua quarta semifinale alle ATP Finals, la prima dal 2015: lo spagnolo ha raggiunto due volte l’atto conclusivo nel 2010 e 2013, quando ha perso rispe ...

ATP Finals 2020, il LIVE delle semifinali di sabato 21 novembre. Thiem sfida il numero uno Djokovic

Segui in diretta su Ubitennis le semifinali delle ATP Finals 2020. Alle 15 Djokovic-Thiem, alle 21 scendono in campo Nadal e Medvedev ...

Rafael Nadal ha ottenuto la sua quarta semifinale alle ATP Finals, la prima dal 2015: lo spagnolo ha raggiunto due volte l’atto conclusivo nel 2010 e 2013, quando ha perso rispe ...Segui in diretta su Ubitennis le semifinali delle ATP Finals 2020. Alle 15 Djokovic-Thiem, alle 21 scendono in campo Nadal e Medvedev ...