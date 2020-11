LIVE Ginnastica artistica | Finale Serie A in DIRETTA | parte la lotta per lo scudetto Le Fate vogliono illuminare

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – Le stelle da tenere d’occhio – Il regolamento della gara – Accoppiamenti e gironi di semiBuongiorno e benvenuti alladella Final Six dellaA 2020 di. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, andranno in scena le semifinali del massimo campionato italiano a squadre: incomincia il lungo weekend che assegnerà gli scudetti e chiuderà questa tormentata stagione agonistica. Al PalaVesuvio di Napoli si disputano degli inediti scontri diretti, con l’adozione di un nuovo format “testa a testa” che sicuramente regalerà maggiore spettacolarità all’evento. In palio i tre posti per ladi domani, va ricordanto che in ...