MaxCallegari : Pensiero della sera di #NationsLeague con vista sulla Serie A: De Vrij gioca a 4 con l’Olanda Skriniar gioca a 4 c… - sebastianoragu1 : @East_10 @santinilore79 @pandadaria Gasperini contro l'Inter perdeva modica la squadra si mette a 4 dietro recupera… - Dekii : RT @ArenaRosario: Antonio Conte sta distruggendo tutto il progetto, il sacrificio di questi anni fatti dalla società @Inter per una battagl… - ItaSportPress : Conte attacca: 'Inter favorita? Crescita miracolosa. Eriksen ha avuto tante chance' - - CORNERNEWS24 : #Calcio - Inter, Conte: 'Eriksen? Lo sceglierò, se opportuno' 'Non può giocare alla Pirlo, rischieremmo di snaturarlo' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte

MILANO (ITALPRESS) – “In questa situazione tutto è difficile, ma non solo per l’Inter. Per chi affronta competizioni europee la ...Rovella Inter, Marotta punta il talento del Grifone: Preziosi proverà a convincerlo, ma i nerazzurri avanzano decisi nella trattativa ...