Immobile e Correa in gol, la Lazio passa a Crotone 2-0 (Di sabato 21 novembre 2020) Crotone (ITALPRESS) – Sotto l’acquazzone dello Scida, la Lazio batte il Crotone per 2-0 con le reti di Immobile e Correa e sale a quota 14 punti dopo una pausa nazionali movimentata per via delle positività di Luiz Felipe e Milinkovic-Savic e del caso Luis Alberto. Per il fantasista spagnolo si prospettava una panchina punitiva dopo le lamentele sui social contro la proprietà ma Inzaghi decide di non rinunciare alla sua qualità a supporto di Ciro Immobile che ha sui piedi la prima palla gol del match. Al 7? Cordaz controlla male un pallone e offre all’attaccante biancoceleste la chance di calciare a rete ma la conclusione è imprecisa. Sul capovolgimento di fronte, è il Crotone a sfiorare il gol sfruttando lo strapotere fisico di Simy rispetto a Patric. Al 13? Reca ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 novembre 2020)(ITALPRESS) – Sotto l’acquazzone dello Scida, labatte ilper 2-0 con le reti die sale a quota 14 punti dopo una pausa nazionali movimentata per via delle positività di Luiz Felipe e Milinkovic-Savic e del caso Luis Alberto. Per il fantasista spagnolo si prospettava una panchina punitiva dopo le lamentele sui social contro la proprietà ma Inzaghi decide di non rinunciare alla sua qualità a supporto di Ciroche ha sui piedi la prima palla gol del match. Al 7? Cordaz controlla male un pallone e offre all’attaccante biancoceleste la chance di calciare a rete ma la conclusione è imprecisa. Sul capovolgimento di fronte, è ila sfiorare il gol sfruttando lo strapotere fisico di Simy rispetto a Patric. Al 13? Reca ...

