Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck o Francesco Oppini: chi è stato eliminato? (Di sabato 21 novembre 2020) Grande Fratello Vip 5, ch è stato eliminato tra Francesco Oppini e Patrizia De Blanck? Il risultato del televoto è sorprendente: lo avreste mai detto? Foto: Instagram @GrandeFratellovipUna puntata con i fiocchi al Grande Fratello Vip 5 a partire dall’incredibile lite tra Slevaggia Roma e Elisabetta Gregoraci, le due non si sono risparmiate colpi in questi giorni e oggi dovranno parlarne in puntata. Selvaggia è stata protagonista anche di un altro spezzone di puntata, in questo caso c’entra però Enock Barwuah. La nuova concorrente ha infatti smosso le acque raccontato di un flirt avuto questa estate con il Fratello di Mario Ballotelli. Non sono ... Leggi su chenews (Di sabato 21 novembre 2020)Vip 5, ch ètraDe? Il risultato del televoto è sorprendente: lo avreste mai detto? Foto: Instagram @vipUna puntata con i fiocchi alVip 5 a partire dall’incredibile lite tra Slevaggia Roma e Elisabetta Gregoraci, le due non si sono risparmiate colpi in questi giorni e oggi dovranno parlarne in puntata. Selvaggia è stata protagonista anche di un altro spezzone di puntata, in questo caso c’entra però Enock Barwuah. La nuova concorrente ha infatti smosso le acque raccontato di un flirt avuto questa estate con ildi Mario Ballotelli. Non sono ...

trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Ufficiale! L'avventura di Grande Fratello VIP continua... anche a Natale, a Capodanno, all'Epifania... e fino ai pr… - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - Chiara58015306 : RT @GiuseppePalma78: Il declino di una civiltà passa anche da qui. Del resto, se il premier è consigliato da un ex Grande Fratello, ormai t… - kesiatpwk : comunque la mia famiglia è legata ai vip tra il cugino di mio papà che fa il batterista di gigi d’alessio e oggi s… -