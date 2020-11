GF Vip 5, arriva la busta rossa: concorrenti pronti a sabotare Alfonso Signorini (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 i concorrenti sono venuti a conoscenza di una misteriosa busta rossa. Sebbene Alfonso Signorini abbia deciso di rivelarne il contenuto nel prossimo appuntamento, i telespettatori sono stati già informati: la busta rossa non è altro che un comunicato che annuncia il prolungamento del reality. Tuttavia, alcuni concorrenti lo hanno capito quando lo stesso conduttore ha parlato di Natale nella casa. Il risultato? Un autentico putiferio. Grande Fratello Vip 5: arriva la busta rossa Era ormai nell’aria da qualche settimana e adesso è tutto ufficiale: Alfonso Signorini ha deciso di prolungare la quinta edizione del ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 isono venuti a conoscenza di una misteriosa. Sebbeneabbia deciso di rivelarne il contenuto nel prossimo appuntamento, i telespettatori sono stati già informati: lanon è altro che un comunicato che annuncia il prolungamento del reality. Tuttavia, alcunilo hanno capito quando lo stesso conduttore ha parlato di Natale nella casa. Il risultato? Un autentico putiferio. Grande Fratello Vip 5:laEra ormai nell’aria da qualche settimana e adesso è tutto ufficiale:ha deciso di prolungare la quinta edizione del ...

