“Dovresti farlo…” GF Vip | Pupo la spara grossa Antonella Elia sobbalza e lo ‘aggredisce’

(Di sabato 21 novembre 2020) È della scorsa settimana lo sfogo brutale di Dayane Mello contro Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Mentre la modella brasiliana parlava con Adua Del Vesco ha affondato il colpo: “Non c’è niente in questa donna – premesse ferocissima -. C’è la sua storia, il suo figlio, la sua carriera che non so che ca*** ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto perché ha sposato un miliardario. È facile fare un percorso così”. “È quello che penso di lei in questo momento. Non mi ha dimostrato di essere diversa. Io ho fatto un cu*** così nella mia vita per vedere una servita e riverita e non sa fare un ca*** nella vita?”, ha rincarato la dose. Parole pesantissime, quelle di Dayane Mello, che non sono piaciute, affatto, alla stragrande maggioranza degli spettatori del GfVip e durante la scorsa settimana Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione di parlare di EliGreg e delle ...