Di Maio | La maggioranza non si tocca

(Di sabato 21 novembre 2020) “Se c’è una certezza granitica è proprio questa mia propensione al dialogo, che a mio avviso, e continuo a dirlo, va esteso a tutta l’opposizione, perché ora c’è bisogno della forza di tutti”. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Diin un’intervista al Corriere della sera. “Dico che non riusciremo a rialzarci se a prevalere saranno i tatticismi. Ogni giorno sento qualcuno che parla di rimpasto. Domandiamoci quale messaggio viene dato agli italiani. L’obiettivo deve essere coinvolgere tutti in un clima costruttivo e, dalle proprie posizioni,e opposizione, recepire il meglio affinché l’Italia torni a correre già da gennaio. Le imprese e tutto il mondo industriale non possono aspettare oltre, le risposte servono subito e devono essere corali”, aggiunge.Appunto, nel governo si continua a evocare il rimpasto. Ma ci sarà? “Secondo me ...