Crotone-Lazio | programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020 2021

Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Crotone-Lazio, match valido per l'ottava giornata di Serie A 2020/2021. Allo stadio Scida i pitagorici sono ancora a caccia della prima vittoria in questo campionato, mentre i biancocelesti puntano a un successo per continuare a risalire la china dopo le polemiche. Calcio d'inizio alle ore 15 di sabato 21 novembre, chi la spunterà? Crotone-Lazio sarà visibile su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Davide Polizzi e Beppe Bergomi.

Bertolca10 : Anticipo di #SerieA con #CrotoneLazio. Nelle ultime quattro gare 2 vittorie della Lazio, una per il Crotone e un pa… - IoNascoQui : CROTONE - LAZIO A RISCHIO, TUTTA LA CALABRIA NELLE ULTIME ORE E' STATA COLPITA DAL MALTEMPO IN PARTICOLARE OGGI E'… - Europarena : ???? Le programme du jour en Serie A: 15h00 Crotone ?? Lazio Rome 18h00 La Spezia ?? Atalanta 20h45 Juventus ?? Ca… - cjmimun : RT @laziolibera: Allerta Meteo sulla serie A: Crotone-Lazio ad alto rischio per la pioggia - calciomercatoit : ??Bomba d'acqua a #Crotone - a rischio la sfida contro la #Lazio #CrotoneLazio -