Crotone Lazio 0-2 LIVE | Caicedo vicinissimo al gol

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 novembre 2020) Allo stadio Scida, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 70?al gol – Splendido passaggio filtrante di Luis Alberto perche supera Cordaz in uscita ma si allarga troppo e non centra lo specchio della porta 67? Tiro di Immobile – L’attaccante, servito da Akpa Akpro, sfiora il gol da posizione defilata. La palla arriva a Marusci, che calcia trovando la deviazione sulla linea di porta di Cuomo. 56? GOL...