Coronavirus | Richeldi | “Il sistema a tre colori funziona | ultimo Natale con restrizioni” Fedriga | “Rivedere parametri in Dpcm”

(Di sabato 21 novembre 2020) “Stiamo andando sulla strada giusta” e “questo senso di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri, i sacrifici e le privazioni a cui ancora ci sottoporremo, faranno in modo che questo sarà anche l’così“. A dirlo è Luca, presidente della Società italiana di pneumologia, primario dell Policlinico Gemelli di Roma e componente del comitato tecnico scientifico (Cts). “I decessi sono ancora alti, i ricoveri sono ancora alti, ma l’indice Rt a livello nazionale ora è sceso a poco sopra l’1 e ci sono almeno 3 regioni in cui è già sotto”, analizzain una intervista al ‘Corriere della Sera‘. “Analizzando il trend, direi che purtroppo ci vorrà ancora qualche settimana prima che i decessi inizino a calare – spiega -. Mentre per i ricoveri in terapia intensiva, credo che già dalla prossima ...