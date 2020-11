Benevento | Dabo positivo al Covid-19

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 novembre 2020) Bryanè risultatoal-19 Il pericolo era nell’aria, dopo la sospetta positività dei giorni scorsi di Bryan, e la grana per ilè arrivata. Il club giallorosso ha infatti comunicato che il centrocampista è risultatoal-19. «IlCalcio comunica che, al rientro dall’impegno con la Nazionale del Burkina Faso, Bryanè risultatoin data 20 novembre al virus Sars-19, dopo essere stato sottoposto a due tamponi rapidi antigenici e a un tampone molecolare.La Società comunica, inoltre, attraverso il proprio staff medico, che l’atleta non è in contatto con il resto del “gruppo squadra” dalla data dell’8 novembre successiva all’ultimo ...