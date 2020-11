Ballando, Selvaggia Lucarelli a Costantino della Gherardesca: 'Mi stavi sulle palle'. Il gesto di lui spiazza tutti (Di domenica 22 novembre 2020) Su le ultime novità. , tensione in studio. Selvaggia Lucarelli a Costantino della Gherardesca: ' Mi stavi sulle palle '. Il gesto di lui spiazza tutti. In onda su Rai1 la finale del programma condotto ... Leggi su leggo (Di domenica 22 novembre 2020) Su le ultime novità. , tensione in studio.: ' Mi'. Ildi lui. In onda su Rai1 la finale del programma condotto ...

SilviaInter97 : RT @matteorandaccio: roberta bruzzone e selvaggia lucarelli che distruggono rossella : sono loro le vincitrici morali di ballando con le st… - matteorandaccio : roberta bruzzone e selvaggia lucarelli che distruggono rossella : sono loro le vincitrici morali di ballando con le… - PedoneAntoniet3 : Selvaggia Lucarelli hai ragione...non può arrivare in finale gente che si muove a malapena...e non si può far asseg… - Antonio03876779 : @Ballando_Rai Sto continuando a vedere e più mi convinco che il regolamento è sbagliatissimo e sono d’accordo con S… - LaFrancie : Quelli che sono in finale... ce li ha portati il televoto, cara Selvaggia! Ci devi stare! Acida! Rancorosa!… -