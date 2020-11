Amici 20 | puntata di sabato 21 novembre 2020 in diretta – Rosa balla la Cuccarini

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 21 novembre 2020)2020 continua con il secondo speciale delpomeriggio e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione avvenuta ieri.20: laminuto per minuto delladi2114.10: Aspettando… con una sorpresa per Lorella. Maria De Filippi entra in studio e annuncia, chele celebri canzoni/sigle della neo professoressa, che ringrazia ed evidenzia il grande lavoro svolto in settimana dall’allieva. 14.15: Maria chiama al centro dello studio Giulia, che in settimana ...