Traffico Roma del 20-11-2020 ore 16 | 30

(Di venerdì 20 novembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane chiusa in questi giorni la stazione Flaminio della metro a riapertura il 23 mentre dal 25 al 28 novembre sarà chiusa la fermata di Ottaviano e poi a dicembre altri lavori sempre sul percorso della metro a al momento fuori servizio la linea bus 52 mentre a Ostia per i lavori in via Casana la linea 058 ha ripreso il normale percorso per i lavori sulla via Nomentana in zona Colleverde oltre ai disagi per ildeviata la linea bus 337 dalle 21 per i lavori in programma sul viale Somalia alcune linee bus della zona cambieranno percorsi e il 25 novembre in programma allo ...