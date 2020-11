Totti: “Sono guarito dal Covid-19, non è stato facile e bisogna seguire le regole” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Coronavirus e non è stata una passeggiata. La febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore. Considerata la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale ai medici. Il Covid-19 si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni“. Queste sono le parole di Francesco Totti, il quale ha esplicitato tramite i propri account social di esser guarito dal Coronavirus. L’eterno capitano della Roma ha descritto le proprie condizioni, per poi lanciare un appello per far sì che si seguano le indicazioni governative in merito alla sanità. ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Coronavirus e non è stata una passeggiata. La febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore. Considerata la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale ai medici. Il-19 si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni“. Queste sono le parole di Francesco, il quale ha esplicitato tramite i propri account social di esserdal Coronavirus. L’eterno capitano della Roma ha descritto le proprie condizioni, per poi lanciare un appello per far sì che si seguano le indicazioni governative in merito alla sanità. ...

LauraPausini : Questa notte ho visto #MiChiamoFrancescoTotti , ho sorriso e ho pianto, ho amato molto il modo in cui con la sua vo… - 67Titty : RT @Corriere: Totti: «Il Covid un colpo al cuore: adesso sono guarito, ma ho avuto la polmonite» - Frra_Roma : RT @ilRomanistaweb: FOTO - #Totti: 'Sono guarito dal Covid, ma non è stata facile: ho avuto la polmonite' Il Dieci: 'La febbre non scendev… - Corriere : Totti: «Il Covid un colpo al cuore: adesso sono guarito, ma ho avuto la polmonite» - DaMarMu : RT @ilRomanistaweb: FOTO - #Totti: 'Sono guarito dal Covid, ma non è stata facile: ho avuto la polmonite' Il Dieci: 'La febbre non scendev… -

