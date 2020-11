Tale e quale show, il Torneo: Agostino Penna è Drupi (video e gallery) (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel corso della quarta ed ultima puntata del 20 novembre 2020 di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Agostino Penna nei panni di Drupi, con il brano “Piccola e fragile”, del 1974. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Alessandro Siani, ha valutato la sua performance. Molto buona l’ultima esibizione di questa edizione per Penna, che sembra essersi finalmente lasciato andare senza dimenticare il proprio Talento. Potete vedere l’esibizione di Agostino Penna di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda. ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel corso della quarta ed ultima puntata del 20 novembre 2020 di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di, con il brano “Piccola e fragile”, del 1974. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Alessandro Siani, ha valutato la sua performance. Molto buona l’ultima esibizione di questa edizione per, che sembra essersi finalmente lasciato andare senza dimenticare il proprionto. Potete vedere l’esibizione didi stasera nelche vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda. ...

luana_suglia : @taleequaleshow Tale e quale ?? - Virginio_ofc : RT @Robbie_Soundina: @taleequaleshow @GinoPaoli_ @VirginioNero Ha cantato benissimo, per me era tale e quale a #ginopaoli #virginio #taleeq… - alessandromanc5 : Drupi che ci riporta al 75.....ma non è lui, è Agostino Penna. Ma si che è lui è il buon vecchio Drupi. Comunque, t… - AnnaAngioletti : La voce di Drupi ...tale e quale...ma il trucco...proprio no??????????#taleequaleshow - starrybeing : e in sottofondo ci sono i miei che guardano tale e quale mamma che vergogna -