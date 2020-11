Sindaco Napoli, Nicola Oddati in pole position per Pd e M5s con l’ok di De Luca (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il candidato a Sindaco di Napoli per la coalizione Pd-M5s potrebbe essere Nicola Oddati. A quanto risulta a anteprima24.it, il nome di Oddati, componente della segreteria nazionale del Pd, ha preso quota nelle ultime ore, superando le ipotesi che vedevano in pole position due ministri: Gaetano Manfredi (Università) e Enzo Amendola (Affari europei). Oddati avrebbe dalla sua il via libera di Vincenzo De Luca, al quale è legatissimo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il candidato adiper la coalizione Pd-M5s potrebbe essere. A quanto risulta a anteprima24.it, il nome di, componente della segreteria nazionale del Pd, ha preso quota nelle ultime ore, superando le ipotesi che vedevano indue ministri: Gaetano Manfredi (Università) e Enzo Amendola (Affari europei).avrebbe dalla sua il via libera di Vincenzo De, al quale è legatissimo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

