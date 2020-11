Piazza San Carlo, il pm chiede un anno e otto mesi per Chiara Appendino (Di venerdì 20 novembre 2020) Piazza San Carlo a Torino, Chiara Appendino a processo con la formula del rito abbreviato. Il pm chiede una condanna ad un anno e otto mesi. Il pm Vincenzo Pacileo ha chiesto un anno e otto mesi per la sindaca di Torino Chiara Appendino per la tragedia di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017.La prima cittadina deve rispondere delle accuse di omicidio, lesioni e disastro colposi. La condanna è scontata di un terzo alla luce della richiesta di procedere con la formula del processo con rito abbreviato. TribunaleTorino, la sindaca Chiara Appendino a processo per i fatti di Piazza San ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 20 novembre 2020)Sana Torino,a processo con la formula del rito abbreviato. Il pmuna condanna ad un. Il pm Vincenzo Pacileo ha chiesto unper la sindaca di Torinoper la tragedia diSandel 3 giugno 2017.La prima cittadina deve rispondere delle accuse di omicidio, lesioni e disastro colposi. La condanna è scontata di un terzo alla luce della richiesta di procedere con la formula del processo con rito abbreviato. TribunaleTorino, la sindacaa processo per i fatti diSan ...

comunevenezia : ?? #Natale2020 #Installazioni ?? Un omaggio artistico di Fabrizio Plessi illuminerà Piazza San Marco con una luce t… - Agenzia_Ansa : Tragedia a #PiazzaSanCarlo chiesti un anno e 8 mesi per #Appendino #ANSA - SecchiElias : #RT @notiziae: Torino, il pm chiede un anno e otto mesi per la sindaca Appendino nell'ambito dell'inchiesta sui dis… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - ErmannoKilgore : Direi che fare il sindaco è il mestiere più pericoloso in Italia ... senza ombra di dubbio. -