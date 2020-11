Napoli, Rrahmani positivo al Covid (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Napoli ha annunciato su Twitter un nuovo caso di positività al Covid in squadra. Si tratta del difensore Amir Rrahmani. Questo il comunicato del club: “In seguito al tampone effettuato questa mattina al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) Ilha annunciato su Twitter un nuovo caso di positività alin squadra. Si tratta del difensore Amir. Questo il comunicato del club: “In seguito al tampone effettuato questa mattina al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al-19 di Amir. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. L'articolo ilsta.

