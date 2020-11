NAO e AO index | grandi novità invernali alle porte? Ultimissime

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 20 novembre 2020) Nelle scorse settimane abbiamo parlato, ripetutamente, dell’importanza di due indici descrittivi di particolari condizioni bariche emisferiche: l’indice AO e l’indice NAO. Vogliamo che l’articolo sia destinato a tutti, non soltanto a coloro i quali hanno dimestichezza con la materia e con l’analisi di certi pattern. Indi per cui cercheremo di andare al sodo, ovvero cercheremo di carpire il trend meteo climatico dei primi di dicembre (inizio dell’inverno meteorologico). Possibile irruzione artica a inizio dicembre Bandociance: l’indice AO tornerà neutrale o addirittura negativo. Ricordiamoci che l’indice descrive lo stato di salute del Vortice Polare: quando è positivo descrive un Vortice in ottima salute, quando è negativo significa che il Vortice sta perdendo mordente. Attenzione, non significa che sta andando incontro a chissà quali...