Menarini, Cassazione conferma assoluzione fratelli Aleotti (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – “La Cassazione ha confermato l’assoluzione di Lucia Aleotti e Alberto Giovanni Aleotti rispetto a tutti i capi d’imputazione. Dopo moltissimi anni dall’inizio di questa dolorosa vicenda – spiega il portavoce della famiglia Aleotti – i giudici hanno riconosciuto definitivamente l’estraneità di Lucia e Alberto Giovanni Aleotti ai fatti a loro contestati“. I fratelli Aleotti, azionisti e membri del CdA del Gruppo Menarini – aggiunge -“potranno continuare a dedicarsi serenamente alla crescita dell’azienda, presente oggi in 140 paesi con più di 17.000 dipendenti”. Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – “La Cassazione hato l’di Luciae Alberto Giovannirispetto a tutti i capi d’imputazione. Dopo moltissimi anni dall’inizio di questa dolorosa vicenda – spiega il portavoce della famiglia– i giudici hanno riconosciuto definitivamente l’estraneità di Lucia e Alberto Giovanniai fatti a loro contestati“. I, azionisti e membri del CdA del Gruppo– aggiunge -“potranno continuare a dedicarsi serenamente alla crescita dell’azienda, presente oggi in 140 paesi con più di 17.000 dipendenti”.

