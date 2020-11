Lidia Schillaci vince il torneo di Tale e Quale Show 2020

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 21 novembre 2020)è la vincitrice deldi. Con l’interpretazione di Mina e la sua Io e Te da Soli colpisce la giuria che era pronta al peggio: “Mi ero preparato tutto un discorso poiché Mina è inimitabile invece sei stata bravissima” deve ammetterenzo Salemme. L’ultima puntata deldi, oltre alla vittoria di, ha visto il ritorno di Carlo Conti in studio che ha ringraziato tutta la sua squadra e il pubblico per essergli stati accanto nelle ultime settimane: “È un onore per me essere tornato in questo studio, non potevo mancare in ...